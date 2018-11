Langendorf vor 20 Stunden

Jäger treffen sich zum Stammtisch

Der nächste Stammtisch der DJV-Kreisgruppe Hammelburg findet am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Adler" in Langendorf statt. Dabei wird ein Film über die Jagd in Ostpreußen gezeigt....