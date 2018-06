Jäger ließ seine Waffe und Munition einfach liegen

Jagdschein wohl weg



Nach Amokläufen in der Vergangenheit verschärfte der Gesetzgeber das Waffenrecht und wendet es auch rigoros an. Dies wurde nun einem 29-jährigen Jäger aus dem Steigerwald zum Verhängnis.Im Rahmen einer Hausdurchsuchung fanden Polizeibeamte am 24. Januar dieses Jahres eine Doppelflinte im Schlafzimmer des Jägers, die er zusammen mit einem Patronengurt und zwei Munitionspackungen frei zugänglich dort aufbewahrte. Laut Waffengesetz müssen jedoch Waffen und Munition getrennt in abgeschlossenen Schränken gelagert werden, was der Jungjäger missachtete. Er erhielt einen Strafbefehl über 1600 Euro, gegen den er Einspruch einlegte und sich daher am Freitag in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Haßfurt verantworten musste.Er sei früh morgens von der Jagd heimgekommen, sagte er vor Gericht. Da er einen jungen Hund habe, der schnell raus musste, habe er in der Hektik die nasse Flinte im Schlafzimmer deponiert, um sie später zu trocknen und zu säubern, bevor er sie in den Waffenschrank stellte. Sein Pech war, dass just in diesem Moment die Ordnungshüter vor der Tür standen und das Haus durchsuchten.Aufgrund seiner "jagdlichen Unzuverlässigkeit" ist er nun wohl seinen Jagdschein für fünf Jahre los. Außerdem müsse er seine Waffen bald abgeben, da ihm die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen wird, ergänzte sein Verteidiger. Dies sei bereits Strafe genug für seinen Mandanten, meinte der Anwalt und bat um eine Einstellung des Verfahrens plus Geldauflage, zumal im Haus des Angeklagten nur noch die Eltern und sein jüngerer Bruder wohnten, der ebenfalls einen Jagdschein hat. Daher habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden, dass die Waffe in falsche Hände gerät. Da der Bundeszentralregisterauszug des Jägers noch "leer" ist, stimmte das Gericht einer Einstellung zu. Als Auflage muss der 29-Jährige 1500 Euro an die Stiftung der Polizeigewerkschaft bezahlen.