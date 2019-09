Der Jagdschutz- und Jägerverein Lichtenfels lädt am Donnerstag, 3. Oktober, ab 10 Uhr zu seinem Herbstschießen auf seiner Schießanlage im Forst von Weismain ein. Dabei ist Tontauben- und Kugelschießen möglich. Außerdem wird die neue "Rollhasen-Anlage" offiziell in Betrieb genommen. Der Jägerverein weist zudem darauf hin, dass auch für die Bewirtung mit kleinen Gerichten vom Grill sowie am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gesorgt ist. dr