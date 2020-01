Jäger informieren sich über Wildtierrettung

Alle Mitglieder des Jägervereins Neustadt/Aisch und Umgebung sowie der Kreisjägerschaft Höchstadt sind zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zu den Themen "Wildtiergerechte Lebensräume in unserer modernen und industriellen Landwirtschaft" und "Wildtierrettung in unserer modernen und industriellen Landwirtschaft" eingeladen. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 16. Januar, ab 19 Uhr im Saal des Brauereigasthofs Prechtel in Uehlfeld. red