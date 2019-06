Jäger hatten die Tontauben fest im Visier

Die Jäger de Kreisgruppe Hammelburg im Bayerischen Jagdschutz- und Jägerverband (BJV) haben den Hegeringmeister ermittelt. Dabei galt es am Sonntag in Liebenthal zwei Mal 15 (Ton)-Tauben "jagdlich Trapp" zu treffen. Jeder Schütze musste von fünf wechselnden Standplätzen aus in jeweils unvorhersehbare Richtungen davon fliegende Tontauben mit der Schrotflinte vom Himmel holen. Die Wurfmaschine wird dazu in Gang gesetzt, sobald der Jäger seine Grundstellung eingenommen hat und den Flintenlauf merklich senkt. Das ist Sport, dient aber gleichzeitig dazu, den Umgang mit der Waffe zu automatisieren und die Treffsicherheit zu verbessern, heißt es vom der BJV Kreisgruppe Hammelburg. So solle erreicht werden, dass bei der Jagd, wenn auf lebende Kreaturen geschossen wird, möglichst gute Treffer gesetzt und unnötiges Leiden vermieden wird.

27 Schützen stellten sich der Herausforderung; eine Zahl mit Spielraum nach oben, waren es doch zu Glanzzeiten teilweise über 50 Teilnehmer. Durch den stetigen Rückgang des Niederwildes - wie beispielsweise Hase, Kaninchen, Fasan, Rebhuhn, das in vielen Revieren schon gar nicht mehr bejagt wird, hat sich der Schwerpunkt Richtung Wildschweinjagd verlagert. Und dafür üben die Jäger nicht auf dem Tontaubenstand, sondern im Schießkino oder auf "den laufenden Keiler", heißt es weiter. Die mit Abstand meisten Schützen der fünf angetretenen Hegeringe stellte Untererthal, es folgten Obererthal, Fuchsstadt, Völkersleier und Ramsthal. Die besten Einzelschützen waren Markus Sell: 29/10 (lies: 29 Treffer, davon 10 mit dem zweiten Schuss), Hans Keß: 26/5, Andreas Keß: 24/6 und Fabian Menzel: 24/9. Die separate Bläser-Wertung konnte mit 19/3 Treffern Marius Beck für sich entscheiden. red