Jacke in Reha-Klinik verschwunden

Ein 61-Jähriger hielt sich am Samstagabend im Aufenthaltsraum einer Reha-Klinik in der Frankenstraße auf und spielte Karten. Seine graue Sportjacke hängte er über seinen Stuhl. Als er gegen 22 Uhr den Aufenthaltsraum verließ, ließ er seine Jacke am Stuhl hängen. Am nächsten Tag fiel ihm das Fehlen der Jacke auf, eine Suche im Aufenthaltsraum blieb erfolglos. In der Jackentasche befanden sich noch persönliche Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Jacke samt Inhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90 zu melden. pol