Jacke am Beatabend verschwunden

Am Donnerstag erschien ein junger Mann bei der Polizei, um Anzeige wegen des Diebstahls seiner Winterjacke zu erstatten. Er hatte die grüne Jack & Jones-Jacke am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 23 Uhr an der Garderobe in der Erthalhalle abgegeben. Als er gegen 3.30 Uhr die Jacke mit seinem Bon abholen wollte, war die Jacke nicht mehr da. In der Jacke befand sich ein Schlüsselbund mit sechs Schlüsseln, unter anderem ein Originalfahrzeugschlüssel eines BMW. Ein Unbekannter entwendete die Winterjacke im Wert von ca. 80 Euro samt Schlüsselbund. Wer kann Hinweise geben? Bitte an die Polizei unter der Telefon-Nr. 09732/9060. pol