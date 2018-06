"Ja" unter freiem Himmel

Auch neu: Auf dem Bürgerplatz





Modern mit klaren Linien



Premiere in der Geschichte der Marktgemeinde Wildflecken : Am Kapellchen auf dem Altenberg bei Oberbach fand die erste Trauung statt. Angelika Martin aus Oberbach und Stephan Heil aus Oberleichtersbach gaben sich unter freiem Himmel das Ja-Wort.Wildfleckens Bürgermeister Gerd Kleinhenz fungierte als Standesbeamter bei dieser Erstauflage einer standesamtlichen Trauung unter dem Himmelszelt. Möglich gemacht hatte das der Marktgemeinderat. Weil Brautpaare immer häufiger den Wunsch äußern, ihren Bund fürs Leben unter freiem Himmel und in ungezwungener Atmosphäre schließen zu wollen, hatte der Gemeinderat zwei neue Trauorte im Markt Wildflecken gewidmet.Wer künftig in den Monaten Mai bis September lieber im Freien sein Ja-Wort geben möchte, kann auswählen zwischen romantisch-idyllisch am Kapellchen in Oberbach, mitten im Grünen und mit einer unglaublich reizvollen Aussicht, oder eher modern neben der Kapelle auf dem neuen Bürgerplatz in Oberwildflecken.Letzterer lässt durch seine architektonisch klaren Linien, seine Größe und der guten Erreichbarkeit nicht nur viel Raum für eigene Ideen, sondern ermöglicht es den Brautleuten auch, mit eigenem Pavillon an Ort und Stelle zu feiern. Weiterhin sind aber auch Trauungen im Obergeschoss des Wildfleckener Rathauses möglich , wo sich der große Sitzungssaal befindet."Es ist heute etwas ganz Besonderes. Die erste Trauung in Oberbach in der freien Natur. Bei fast noch angenehmen Temperaturen. Es könnte natürlich ein bisschen wärmer sein", sagte Bürgermeister Gerd Kleinhenz . "Ich freue mich jedenfalls, das alles miterleben zu dürfen."Angelika Martin arbeitet im Team des Vereins "Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen". Ihr Tätigkeitsbereich umfasst dabei zum einen die Gemeindejugendarbeit für den Markt Burkardroth, zum anderen ist die Braut für den "Kikibu" (Kissinger Kinderbus) zuständig. Neben der Arbeit bei "Pro Jugend" kümmert sich die Oberbacherin an der Jugendbildungsstätte Volkersberg um die Zirkuspädagogik und den Zirkus Schnipp. Stephan Heil arbeitet im Caritas Kinder- und Jugenddorf Sankt Anton in Riedenberg als Erziehungsleiter.Musikalische endete die Trauung unter freiem Himmel am Altenberg. Bürgermeister Gerd Kleinhenz ließ es sich nicht nehmen, ein Ständchen an der Trompete beizusteuern. Dass dann doch noch ein paar Regentropfen fielen, tat der Premiere am Kapellchen keinen Abbruch.