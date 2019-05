Oder wohin fährt Jesus eigentlich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Dekan Kirchberger und Pfarrerin Porsch im Gottesdienst am Himmelfahrtstag. Die Kirchengemeinden St. Moriz und Heilig Kreuz laden zum Feiertagsgottesdienst am Donnerstag, 30. Mai, um 10 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. In St. Moriz ist an diesem Tag kein Gottesdienst. red