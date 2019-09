"Ja ich will" im Zelt der Religionen

"Ja ich will", unter diesem Motto steht die Quadrologveranstaltung am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr im Zelt der Religionen auf dem Markusplatz, zu der der Förderverein Zelt der Religionen einlädt. Um verheiratet zu sein, reicht es eigentlich, zum Standesamt zu gehen. Doch viele Paare möchten ihre Eheschließung auch religiös begehen. Welche Bedeutung hat eine religiöse Eheschließung eigentlich in den verschiedenen Religionen und wie sieht dies dann aus? Diesen Fragen stellen sich Vertreter aus vier Religionen. Im Gespräch dazu treffen sich Gläubige aus dem Judentum, dem Christentum, dem Islam und der Bahaigemeinde. red