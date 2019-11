Ja für den Erhalt des Gottesgartens

Zum Bürgerentscheid in Bad Staffelstein am 24. November ging uns folgende Lesermeinung zu:: Grundfeld ist ein schmuckes Örtchen am Fuße des Vierzehnheiligener Berges. Auf der einen Seite Kloster Banz, auf der anderen die Basilika Vierzehnheiligen mit Kloster, dazu der Staffelberg und im Hintergrund die Eierberge. Dies alles ist Teil des Gottesgartens, von vielen Blickwinkeln ein einmaliges, einzigartiges Erlebnis. In diese kulturhistorisch wertvolle und einmalige Landschaft höchsten europäischen Ranges sollen nun am Fuße des Vierzehnheiligener Berges zwei riesige Logistikhallen hineingebaut werden.

Die fast zehn Meter hohen Bauwerke sind wahrlich nicht unsichtbar. Sie zerstören wertvolle Blickmotive des einmaligen Zusammenspiels von Vierzehnheiligen, Kloster Banz und Staffelberg, dem Dreigestirn des Gottesgartens. Die Hallen erdrücken die kleinteilige Wohnbebauung von Grundfeld. Für den Bau der Hallen müssten immense Flächen (25 500 Quadratmeter für die Hallen, plus mehrere Tausend Quadratmeter für die Rangierflächen) wertvollen Ackerlandes vernichtet werden. Sie werden einfach zubetoniert und wären für immer verloren. So manche Bauern würden gerne weiterhin den ergiebigen und wertvollen Ackerboden bearbeiten, um uns besser mit regional erzeugten Nahrungsmitteln beliefern zu können. (Wir in Deutschland verurteilen Zerstörungen des so wichtigen Regenwaldes in Brasilien, aber hier zu Hause dürfen wir zunehmend wertvolle organische/ökologische Nährböden zerstören. Welche Doppelmoral!).

Bad Staffelstein ist ein Fremdenverkehrsort mit zwei Kliniken, der Therme, ambulanten Therapiezentren, Hotels, Gastronomiebetrieben sowie vielen Privatpensionen und wirbt mit dem Prädikat Gesundheitsregion. Der Tourismus bestimmt einen großen Teil der Wirtschaftskraft Bad Staffelsteins und schafft sehr viele Arbeitsplätze. Warum kommen so viele Urlauber zu uns? Doch wegen einer (trotz einiger verkehrstechnischer Einschnitte) ansprechenden Naturlandschaft mit kultur- und kunsthistorischen Denkmälern. Hier ist auch ein Ort von Religiosität und Spiritualität.

Der Bauherr versucht uns glauben zu machen, dass wenn er nicht genau hier bauen dürfe, Arbeitsplätze verloren gingen. Es gibt andere Flächen. In eigenen Mitteilungen hat die Firma CS Trans betont, auch andere Areale angeboten bekommen zu haben. Alleine im Landkreis Lichtenfels gibt es Gewerbeflächen und leere Hallenstände.

Es sollte der Schutz der Einmaligkeit des Gottesgartens und gleichzeitig die Erhaltung wertvollen Ackerbodens über privatwirtschaftlichen Interessen stehen. Deshalb: Ja für den Erhalt des Gottesgartens.

Manfred Büdenbender

Bad Staffelstein