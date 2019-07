IVV-Wandertage in Küps

Die Wanderabteilung des TSV Küps lädt am kommenden Wochenende, 3. und 4. August, zu den IVV-Wandertagen ein. Start und Ziel ist die Turn- und Festhalle am Schulzentrum. Die Streckenlängen betragen fünf, zehn und 20 Kilometer. Start ist am Samstag von 6 bis 13 Uhr (Ziel bis 17 Uhr) sowie am Sonntag von 6 bis 12 Uhr (Ziel bis 15 Uhr). Nordic Walker sind willkommen. Die Pokale werden am Sonntag, 4. August, um 11 Uhr in der Turn- und Festhalle durch die Spender und den Schirmherrn Johannes Peter Müller übergeben. Zur Unterhaltung am Sonntag ab 9 Uhr, spielt "Jura Boys Neudorf" aus Weismain. Auskunft erteilt Jochen Pils, Telefon 01515/1057973. red