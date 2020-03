Weihnachten ist nun schon knapp drei Monate her, bis Ostern dauert es noch über vier Wochen. Aber ein bisschen konnten sich die Mitglieder des Betriebssenats Coburg Marketing gestern schon fühlen wie bei einer Bescherung.

Horst Graf, der Betriebsleiter von Coburg Marketing, und Karin Schlecht, Chefin des Kongresshauses, verteilten zu Beginn der Sitzung kleine Geschenke: Das Kongresshaus hat für gute Kunden und Freunde eine Einkaufstasche parat. Der Polyesterbeutel mit dem Kongresshaus-Aufdruck lässt sich in ein kleines Säckchen mit Rosenmotiv stopfen. "Das würd' ich mir auch kaufen", kommentierte Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber (CSU) als Senatsvorsitzende.

Zu kaufen gibt es das Kofferband, das Horst Graf präsentierte, auf dass Reisende aus Coburg ihre Koffer auf den Gepäckbändern schneller wiederfinden. Erhältlich in der Tourist-Info (Preis: 4,90 Euro), zeigt es Coburger Gebäude neben dem Wort "Coburg".

Graf wollte die netten Gaben keineswegs als Abschiedsgeschenk an die Senatsmitglieder verstanden wissen. Denn der Betriebssenat wird in der aktuellen Besetzung mindestens noch einmal zusammen kommen. Der Grund: Es wurden verschiedene Dienstleistungen ausgeschrieben, und wenn es um die Erstellung einer neuen Homepage für "Coburg Marketing" geht, will Graf die Senatsmitglieder in die Entscheidung einbinden. Denn "da geht es um Emotionen, da geht es um Coburg", und damit würden sich die Vertreter aus dem Stadtrat schließlich am besten auskennen. Vier Agenturen sollen ihre Konzepte am 23. April präsentieren. Für den Bereich Pressearbeit haben sich zwei Agenturen beworben, die Graf von seinen früheren Stellen her kennt. Schon im März wird entschieden, welcher Fotograf den Auftrag erhält, für die eigene Datenbank über zwei Jahre hinweg stimmungsvolle Fotos von Coburg und allem, was hier passiert, zu machen.

Möglicherweise ist der oder die Fotografin schon im Mai im Einsatz, wenn "It'z Jazz" läuft: Wie Graf ankündigte, ist die Veranstaltung in der Pakethalle am Güterbahnhof nun auf drei Tage ausgedehnt, von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Mai. Das Wochenende beginnt mit "Fly me to the Moon", der Revue des Landestheaters über Frank Sinatra.

Am Samstag gastiert Graf zufolge der Fusion-Jazz-Schlagzeuger Billy Cobham mit seiner Band in der Pakethalle. Ein Jazz-Frühschoppen bei freiem Eintritt am Sonntag schließt das Wochenende ab.