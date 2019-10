Italo-Pop einmal klassisch

Lange haben die Fans gewartet, nun kommen "The Italian Tenors" auf große Deutschlandtournee. Auch in Bad Neustadt machen sie Station. Im Repertoire die beliebtesten italienischen Pop- und Filmklassiker (u.a. Gloria, Felicitá, That`s Amore) klassisch arrangiert.

Italienische Lebensfreude

Viva La Vita" heißt die Tour der drei italienischen Tenöre, denn das Programm versprüht jede Menge italienische Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft.

Am 12. November um 20 Uhr gastieren die Musiker mit ihrer Viva La Vita-Tour in der Stadthalle in Bad Neustadt und interpretieren die beliebtesten italienischen Pop- und Filmklassiker auf höchstem musikalischem Niveau, klassisch neu. Darunter sind bekannte Italo-Pop-Hits wie Gloria, Felicitá oder That´s Amore. Das Trio, bestehend aus Luca Sala, Sabino Gaita und Evans Tonon ist auf den Opernbühnen schon seit Jahren zu Hause.

Ein Brückenschlag

Für alle Drei war es aber immer schon spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. red