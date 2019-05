Italienischer Musikabend der Universität

Jeder kennt sie: Ohrwürmer wie "O sole mio", "Funiculì, funiculà" oder "La Donna e mobile". Am morgigen Donnerstag lassen drei Künstler das mediterrane Lebensgefühl des Sehnsuchtslandes Italien bei einer Soiree aufleben, bei der musiziert und rezitiert wird. Martin Neubauer (von links im Bild), Beate und Pieter Roux laden zum italienischen Abend ein. Tenor Pieter Roux, begleitet von Beate Roux am Flügel, und Martin Neubauer als Erzähler interpretieren Lieder und Arien von Verdi, di Capua, Tosti und vielen anderen. Der italienische Abend findet ab 19 Uhr im Irmler-Musiksaal, An der Weberei 5, im Rahmen der öffentlichen Konzertreihe "Musik in der Universität" statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Universität Bamberg finden Sie im Internet unter www.uni-bamberg.de/konzerte. Foto: PR