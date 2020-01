Italienischer Abend bei "CSU Küps on Tour"

Alle Bürger, die sich für das Ortsgeschehen in Johannisthal interessieren, sind zu italienischen Spezialitäten bei "CSU Küps on Tour" am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr in den Partyraum Stefan Müller, Kanzleistraße 21, eingeladen. Das Küpser Team, das sich am 15. März auf der CSU-Liste für den Marktgemeinderat und den Kreistag zur Wahl stellt, steht Rede und Antwort. Die Johannisthaler Kandidaten Steffi und Theresa Treusch sowie Gastgeber Stefan Müller laden dazu ein, über aktuelle Fragen vor Ort und in der Großgemeinde zu diskutieren. red