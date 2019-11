Italienische Nacht

In das Sehnsuchtsland der Deutschen - nach Italien - entführt die russische Pianistin Eva Smirnova ihre Zuhörer in ihrem Konzert im Rossini-Saal am Samstag, 30. November. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eva Smirnova präsentiert ein abwechslungsreiches Programm aus Werken, in dem italienische und nichtitalienische Komponisten ihre Begeisterung für Italien zum Ausdruck gebracht haben. Karten gibt es an der Abendkasse. Foto: Klaus Werner