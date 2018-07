Italienische Nacht beim SV Moggast

Am Samstag, 7. Juli, ab 17.30 Uhr veranstaltet der SV Moggast einen italienischen Abend am Sportgelände. Mit Pizzen aus dem Steinofen und italienischen Weinen werden die Gäste im entsprechendem Ambiente verköstigt. Pizzen können nach telefonischer Vorbestellung unter 09194/9330 auch abgeholt werden. Der SV Moggast freut sich auf viele Besucher an der Bölwiese. red