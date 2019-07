Italienische Handwerkskunst

Was lange währt, wird endlich gut, sagt ein Sprichwort. Das gilt besonders für die Mauer an der Kaiserpfalz, deren "Durchbruch" nach einem Verkehrsunfall endlich saniert wurde. Es wurden, bis auf drei neue Sandsteine, die alten verwendet und mit handwerklichem Geschick durch einen Steinmetz eingesetzt und verfugt. Ein Italiener aus Neapel legt hier künstlerische Hand an. "Ich bin aber kein Mafiosi", betonte der junge Mann aus dem Süden Italiens, der sehr gut Deutsch spricht. Er arbeite seit fünf Jahren bei einer Firma in Nördlingen, die bundesweit historische Gebäude saniere. Direkt neben der Baustelle hat bereits ein Italiener einen künstlerischen Akzent gesetzt: das Rovereto-Denkmal, eine Skulptur aus rotem Kalkstein aus den Dolomiten, als Symbol für die Städtefreundschaft zwischen Forchheim und der italienischen Stadt Rovereto. Foto: Roland Betz