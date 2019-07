Italienische Genussregion

Was haben die Oper "Rigoletto" von Verdi, der Bußgang Heinrichs IV. nach Canossa und der weltbekannte Parmaschinken gemeinsam? Scheinbar nichts - und doch sehr viel. Dieses eigenwillige Trio findet seine Heimat in der norditalienischen Kultur- und Genussregion der Emilia Romagna. Mit einer 5-tägigen Studienfahrt der Katholischen Erwachsenenbildung Bayreuth soll von Mantua über Modena, Canossa, Parma bis hin zur Metropolitanstadt Bologna entdeckt werden, was dieses Gebiet an Kunst, Kultur und Landschaft zu bieten hat. Die Fahrt findet von Mittwoch, 2. Oktober bis Sonntag, 6. Oktober statt. Informationen und Anmeldung unter Telefon: 0921/84868. red