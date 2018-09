Italienisch lernen mit der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Antje Kraus den Kurs "Italienisch 1.0 - A1" an. Als Lehrwerk dient "Allegro 1". Der Kurs ist für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse konzipiert. Der Kurs beginnt am Dienstag, 25. September, um 18.30 Uhr, im Seminarraum von Pflege ohne Grenzen, in der Grundschule. Anmeldung unter Tel. 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red