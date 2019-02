Italienisch für Fortgeschrittene

In einem Italienischkurs der Volkshochschule Kronach bauen die Teilnehmer ihre Grundkenntnisse aus und erweitern Wortschatz und Grammatik. Der Kurs ist sehr gut geeignet für Quereinsteiger mit guten Vorkenntnissen oder Teilnehmer, die mit dem Lehrwerk "Allegro" bereits gearbeitet haben. In einer kleinen Lerngruppe besteht die Möglichkeit, intensiv und effektiv zu arbeiten.Wer möchte, kann am ersten Vormittag ausprobieren, ob der Kurs seinen Vorstellungen entspricht. Kursbeginn ist am Donnerstag, 21. Februar, um 10 Uhr im AELF-Lehrsaal (Kulmbacher Straße 44) in Kronach. Anmeldung bei der VHS, Rodacher Straße 2a, Tel. 09261/60600. red