Italienisch für Anfänger

Für Italien-Liebhaber, die Lust haben, die italienische Sprache zu lernen, bietet der Kulturverein Mosaico Italiano ab Anfang September Sprachkurse nach den Richtlinien des Europäischen Referenzrahmens in den Niveaus A1 für für absolute Anfänger (donnerstags, 19.30 bis 21 Uhr), für "fortgeschrittene Anfänger" A1/A2 (donnerstags, 18 bis 19.30 Uhr) und A2/B1 (dienstags 18 bis 19.30 Uhr) an. Außerdem gibt es noch einen jeweils dreistündigen Intensivkurs für absolute Anfänger (freitags 15 bis 18.30 Uhr). Die Kurse finden im "Immerhin" in der Dr.-von-Schmitt-Straße 20 statt. Infos und Anmeldung über www.mosaico-italiano.de oder direkt per E-Mail an sprachkurse@mosaico-italiano.de. red