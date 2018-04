Italiener fährt auf Leipziger auf

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag auf der A 9 bei Plech ereignet. Am Nachmittag fuhr ein 54-Jähriger aus Leipzig mit seinem Mercedes die Autobahn in Richtung Berlin. Auf Höhe Plech musste er aufgrund des immer wieder zähfließenden Verkehrs abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Italiener zu spät und fuhr mit seinem Peugeot in das Heck des Mercedes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Italiener wurde von der Verkehrspolizei Bayreuth vor Ort verwarnt.