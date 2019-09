Italien auf dem Marienplatz

Unbeschwert bummeln und auf Shoppingtour gehen mit der ganzen Familie und ohne Alltagsstress. Das können Einheimische wie Gäste am Tag der Deutschen Einheit, wenn Kronach wieder von 13 bis 18 Uhr zu seinem allseits beliebten Drei-Länder-Treffen mit verkaufsoffenem Feiertag sowie einem großen italienischen Genussmarkt und einer sehenswerten Oldtimer-Ausstellung einlädt. Auch heuer haben sich der Einzelhandel und die Gastronomie Kronachs viele Aktionen, Sonderangebote und so manche Überraschungen für ihre Kunden einfallen lassen.

Das Herbst-Event wird als Drei-Länder-Treffen bezeichnet, weil drei Bundesländer aneinander grenzen und der Landkreis Kronach genau zwischen Sachsen und Thüringen liegt.

Wein, Käse und Olivenöl

Sehr bestrebt sind die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Kronach und der Kronacher Geschäfte, das Drei-Länder-Treffen Jahr für Jahr noch attraktiver zu gestalten und immer wieder Neuerungen zu bieten. Hierzu zählt auch der große italienische Genussmarkt, der vor zwei Jahren erstmals in Kronach Station machte und sowohl bei seiner Premiere 2017 als auch bei der Zweitauflage 2018 von der Bevölkerung begeistert aufgenommen wurde. Auch heuer wird sich der Marienplatz in einen typischen Markt wie in Bella Italia verwandeln. Unter dem Motto "Die Kunst des italienischen Geschmacks" präsentieren Händler an Ständen ihre Heimat mit landestypischen Köstlichkeiten wie Olivenöl, Weine, Käse und Brot.

Sicherlich höherschlagen werden die Herzen aller Autofans bei der großen Oldtimershow in der Rosenau, wo der Oldtimerclub viele seiner Traumautos präsentiert. Zudem verkauft der Club für alle Liebhaber süßer Köstlichkeiten selbst gebackenen Kuchen. Natürlich gibt es an dem Tag wieder die obligatorischen Kronacher Bratwürste sowie beispielsweise auch Fischspezialitäten.

Neben Aktionen der Kronacher Geschäfte erwartet die Gäste erneut ein attraktives Rahmenprogramm. Hierzu zählt Live-Musik von Frank Hofmann. 1500 kostenlose Parkplätze im und am Stadtzentrum stehen für die Gäste zur Verfügung. hs