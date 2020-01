IT-Experte erklärt Cloud-Computing

Cloud-Computing, also die Bereitstellung von Ressourcen wie Speicherkapazität, Datenbanken oder Software über das Internet, gehört zu den Technologien, die unsere Welt gewissermaßen hinter den Kulissen verändern. IT-Experte Marco Strauss erläutert am Freitag, 17. Januar, um 19 Uhr in der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) Funktionsprinzipien der "Rechnerwolke" sowie Chancen und Risiken ihrer Nutzung. Außerdem stellt der Referent das Cloudangebot des Marktfüh-rers Amazon Web Services sowie Alternativen dazu vor. Der Eintritt ist frei. red