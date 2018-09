IT an den Schulen

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am

Montag, 24. September, um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt (großer Sitzungssaal) statt. Informiert wird über die neue Asylbewerberunterbringung und die Auflösung der dezentralen Unterkünfte; ferner geht es um die IT-Erschließung der Schulen. Weitere Themen sind der Erlass einer Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Landkreis Haßberge sowie die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Naturschutzwächter und den ehrenamtlichen Biberberater im Landkreis Haßberge. Gesprochen wird auch über ein neues überörtliches Tanklöschfahrzeugkonzept für den Landkreis Haßberge sowie über die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben". Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red