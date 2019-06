Einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Isuzu-Fahrer übersah eine 69-Jährige, die am Samstag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Skoda von der Straße "Am Ludwigsland" links in die Kronacher Straße einbiegen wollte. Dabei stieß sie mit dem Auto des 48-Jährigen zusammen, der die "Kronacher Straße" in Fahrtrichtung Hof befuhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro.