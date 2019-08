Ist hier Christo am Werk?

Was auf den ersten Blick aussieht wie eine weitere Kunstaktion im Schloss Sassanfahrt, ist in Wirklichkeit eine Schädlingsbekämpfungsmaßnahme. Holzwürmer tummeln sich seit einiger Zeit im Dachstuhl und vor allem im Gebälk des großen Saales im zweiten Stock. Zu erkennen ist das an kleinen Häufchen Sägemehl, die immer wieder im Saal zu finden waren.

Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten und die Sicherheit der Schlossbesucher zu gewährleisten, hat sich der Bauausschuss des Marktgemeinderates Hirschaid für eine umfassende Lösung entschieden. Eine Fachfirma ist dabei, das gesamte Gebäude mit einer Zeltplane einzuhüllen, um dann mit Gas gegen die ungebetenen Gäste vorzugehen. Eine Woche lang wird sich das Schloss also nun mit einem farbigen Gewand präsentieren, bis Ende August wieder gelüftet und die Plane entfernt wird.

Pünktlich zur Vorstellung von "Das Spiel von Liebe und Zufall" des Fränkischen Theatersommers am Freitag, 30. August, ist das Schloss dann frei von Ungeziefer und der reguläre Betrieb kann weiter laufen. Foto: Annete Schäfer