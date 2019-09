Ist ein gemeinsames Stadtwerk für drei Kommunen erstrebenswert?

Bei der Monatsversammlung des Vereins für kommunale Zusammenarbeit war endlich mal ein Lichtblick zu sehen: Die Pläne für den Bau eines Lehrschwimmbeckens in Altenkunstadt wurden eingereicht und vom Altenkunstadter Gemeinderat abgesegnet. "Jetzt besteht berechtigte Hoffnung, dass in Altenkunstadt gebaut wird", sagte Vorsitzender Volker Thormählen.

Das sei auch ein Erfolg des Vereins für kommunale Zusammenarbeit, der sich dafür einsetze, zu prüfen, ob Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität machbar seien, so Thormählen weiter. Dennoch müsse man einige Punkte sehr skeptisch sehen, meinte Bernd Detsch. So werde der Bau, dessen Beginn sich bestimmt noch einige Zeit hinziehen werde, sicherlich teurer werden als im Moment geplant. Alois Dechant erklärte dazu, dass eine Europäische Ausschreibung schon allein im endgültigen Planungsbereich teurer werde. Auch sollten über mehrere Einsparungen schon jetzt gesprochen werden.

Die Alternativen prüfen

Filips Callens war der Meinung, dass hier mehr Transparenz förderlich wäre. So könnte man in anderen Kommunen, wo Bäder gebaut wurden, vergleichen, bzw. auch mal anfragen, was unbedingt beachtet werden sollte. Besonders beim Thema Heizung und Strom sollten alternative Möglichkeiten aufgezeigt werden. Man werde versuchen, mit den bekannten Personen des Deutschen Schwimmverband deswegen in Kontakt zu treten, um deren Meinung zu hören. Auch solle bei der Gemeinde Altenkunstadt und Bürgermeister Robert Hümmer darum gebeten werden, Einsicht in die Pläne zu bekommen.

Als sehr positiv wurden die Pläne zu "Altenkunstadts neuer Mitte" von den Mitgliedern aufgenommen.

Gemeinsam stärker werden

Ein weiterer Vorschlag des Vereins ist die Einrichtung eines gemeinsamen Stadtwerkes für Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain. Gerade im Bereich Stromversorgung war Filips Callens der Meinung, man könne durchaus geschlossene Bereiche für Stromverbrauch schaffen. Es gelte, den Strom für die Zukunft zu sichern und im kleinen Bereich kostengünstigere Möglichkeiten zu schaffen. Selbst die Bevölkerung könne sich dabei sinnvoll einbringen.

Verkehrsentlastung für 28 Orte

Nicht müde wird der Verein für Kommunale Zusammenarbeit beim Thema heimische Infrastruktur. Dabei stehen nach wie vor die schlüssigen Vorschläge von Alois Dechant im Vordergrund. Die von ihm vorgeschlagene Verkehrsführung würde 28 Orte entlasten und den Durchgangsverkehr in weiteren Orten senken. Eine Entlastung für den östlichen Landkreis würde der Lückenschluss zwischen der B 173 vor Hochstadt und der Staatsstraße 2191 nach Röhrig bringen. Erforderlich wäre eine neue Trassenführung, die an die vorhandene Geländestruktur angepasst werden müsste.

Ausbau der Staatsstraßen

Auch eine Trasse zwischen der A 70 und der B 173 könnte in mehreren Bauabschnitten errichtet werden, um Weismain mit den Staatsstraßen 2190 und 2191 bei Modschiedel zu verbinden und weiter in Richtung Feulersdorf zur A 70 zu führen. Diese Trasse ließe sich ohne hinderliche Serpentinen verwirklichen.

Das Konzept fand breite Zustimmung bei den Anwesenden. Dieses wichtige Thema soll mit den betroffenen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei einer gemeinsamen Diskussion am 7. November um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Fiedler in Burkheim behandelt werden. Natürlich sind auch alle Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Bessere Anbindung an Autobahn

Auch wurden Verkehrskonzepte 2020 für den Raum Lichtenfels-Kulmbach mit verbesserter Anbindung an die A 70 und A 73 diskutiert. Dabei ging es um Fragen wie diese: Wie müssen Straßen geplant werden, damit sie den Bürgern nützen und die Natur bestmöglich geschützt werden kann? Zudem dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass ein gutes Verkehrsnetz und die Infrastruktur sowie der Erhalt der Betriebe und deren weitere Entwicklung den Bürgern von Nutzen sind und Arbeitsplätze in der Region erhalten werden müssen.