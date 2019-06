Ist die moderne Ehe noch belastbar?

Paardynamik unter Stress - ist unsere moderne Ehe noch belastbar? Dieser Frage geht Familientherapeutin Arona Bühl am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr in den Räumen von Pro Familia e. V. Bamberg, Willy-Lessing-Straße 16, nach. Unter Stress sind es immer noch vermehrt die Frauen, die die Beziehung und die sprachliche Auseinandersetzung suchen. Männer unter Druck reagieren häufig mit Sprachlosigkeit, gehen aus der Beziehung und brauchen Zeit für sich. Aus diesem kleinen Unterschied zwischen den Geschlechtern entwickelt sich bei Dauerbelastung eine Dynamik, die viele Paare aufreibt. Der Vortrag möchte Ansätze zeigen, aus dieser Dynamik auszusteigen und ein gemeinsames "Wir" zu finden, dass auch in Belastungssituationen verbindet. Anmeldung bei Pro Familia Bamberg, Tel. 0951/133900. red