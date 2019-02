Ist der Zug schon abgefahren?

Niklas Schmitt Wie so oft sind sich eigentlich alle einig, wenn nur das Gesetz nicht wäre. Wolfgang Irrgang aus Hausen sieht das "Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs" vom Landratsamt Forchheim nicht eingehalten.

Dieses äußert Verständnis für sein Unverständnis, verweist aber auf das Ministerium für Unterricht und Kultus. Das hat verfügt, dass die Kosten im speziellen Fall von Irrgangs Tochter nicht erstattet werden können. Wie aber liegt der Fall nun?

Ausweich auf Schule in Erlangen

Im letzten Schuljahr hat die Tochter die 12. Klasse am Beruflichen Schulzentrum Forchheim erfolgreich beendet. Also meldete sie sich für die Fachoberschule 13 an, damit sie dort ihr Abitur machen und im Anschluss die Möglichkeit haben würde, an einer Universität zu studieren.

Allerdings kommt eine Klasse nur ab einer Schülerzahl von mindestens 16 zustande, teilte die Schule Irrgang auf Nachfrage mit. Das war in Forchheim nicht der Fall. Die Schüler wurden an die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule in Erlangen verwiesen. Dies ist die nächstgelegene Schule.

Um für die 13. Klasse zugelassen zu werden, so steht es in der "Fachober- und Berufsoberschulordnung", ist der Besuch eines sechswöchigen Seminars zur Erstellung von Seminararbeiten Voraussetzung. Das ist der Streitpunkt. Denn alleine die Fahrtkosten für diese sechs Wochen werden vom Landratsamt nicht bezahlt.

"Das widerspricht meinem Rechtsempfinden", sagt Wolfgang Irrgang. Für ihn ist die Sache klar: Die Schüler müssen nach Erlangen und müssen ebenso das Seminar besuchen, wollen sie für die 13. Klasse zugelassen werden. Warum sollte ihnen dafür nicht die Fahrtkosten erstattet werden?

Forchheim sind Hände gebunden

Im Landratsamt ist man sich der schwierigen Situation durchaus bewusst, in der Herr Irrgang sich befinde. "Das Ministerium hat bestätigt," heißt es im Landratsamt, "wir dürfen nicht auszahlen." Irrgang hat bereits Widerspruch gegen den negativen Bescheid eingelegt.

Allerdings, so die Pressestelle des Landratsamtes, seien ihnen dort die Hände durch das Ministerium gebunden. Denn in München interpretiert man die Gesetzeslage zwischen Schülerbeförderung und Schulordnung etwas anders.

Zwar sei die Schülerbeförderung kommunale Pflichtaufgabe, wie Elena Schedlbauer vom Kultusministerium mitteilt. Allerdings gelte die Verpflichtung des Seminars nur dann, wenn sie den Eintritt in die 13. Klasse an der gleichen Schule gewährleiste, in der man auch die 12. Klasse besucht hat. "Davon nicht erfasst sind die Quereinsteiger bzw. Schulwechsler." Schulwechsler, wie es die Tochter von Irrgang gezwungenermaßen ist.

Weiter teilte das Ministerium zu den Fahrtkosten der Schulwechsler mit: "Für sie ist die Teilnahme am Seminar schulrechtlich nicht verpflichtend. Ein Anspruch auf Leistungen zur Kostenfreiheit des Schulwegs ist demzufolge nicht gegeben." Denn die Schüler könnten auf Antrag - also freiwillig - an der Seminarphase teilnehmen.

Dadurch ergibt sich der paradox klingende Fall, dass der Schulweg für die Forchheimer Schüler nach Forchheim erstattet würde, der Weg nach Erlangen aber nicht, da sie in dem Fall als Quereinsteiger gelten.

In München hält man sich also strikt an die Gesetze, während Irrgang deutlich formuliert: "Dieses gesetzeswidrige Verhalten ist skandalös. Hier wird zu Lasten der Schüler zweimal gespart." Einmal spare man an den Kosten für die 13. Klasse und das zweite Mal an den Fahrtkosten.

Manche müssten, so Irrgang, morgens um 5 Uhr aufstehen, mit dem Bus zum Bahnhof nach Forchheim fahren, dort den Zug nach Erlangen nehmen, um anschließend weiter mit Bus rechtzeitig zur Schule fahren. Erstattet werden müsste noch nicht einmal der gesamte Betrag, sondern nur die Kosten, die über der Familienbelastungsgrenze von 440 Euro lägen.

Zur Not wird Klage eingereicht

"Es ist eigentlich ein ganz einfacher Sachverhalt, der kompliziert negativ ausgelegt wird", sagt Irrgang, der vor allem die Ungerechtigkeit gegenüber den Schülern kritisiert. Hinnehmen will er das nicht.

Für ihn ist der Zug um die Fahrtkostenerstattung noch nicht abgefahren: Zur Not reiche er Klage beim Verwaltungsgericht in Bayreuth ein. Dabei geht es Irrgang nicht alleine um die Erstattung der Kosten seiner Tochter.

Ob in diesem Jahr eine 13. Klasse in Forchheim zustande kommt, entscheidet sich erst am morgigen Freitag, wenn die Anmeldfrist für die Fachoberschule 13 endet. Erst dann wird sich entscheiden, ob auch Schüler im kommenden Schuljahr von der Entscheidung betroffen sein werden.