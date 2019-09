Ist der Wald zu retten?

Soll man für den Klimaschutz demonstrieren? Ist es realitätsferne Fantasterei, eine Gesellschaft der Beteiligung gegen die Klimakatastrophe zu stellen? Kann man vielleicht selbst etwas tun? Die Klimaschutz-Initiative "Heimat" des Zeilers Oliver Kunkel will diesen Fragen nachgehen: Bei einem "Waldschadensforum" am Samstag, 28. September, lädt Initiator Oliver Kunkel um 14 Uhr am Goßmannsdorfer See zur Begegnung von Bürgern mit Experten ein. Forstdirektor Hans Stark vom Universitätsforstamt Sailershausen sowie Andreas Kiraly, Forstwirt aus Hummelmarter, sind dabei. Auch Privatwaldbesitzer wie Bürgermeister Dieter Möhring aus Aidhausen sollen die Begegnung bereichern. Der Lehrer Oliver Kunkel war als Kandidat der Grünen für die Landratswahl gehandelt worden. Mittlerweile steht aber fest, dass der Zeiler im März 2020 nicht antreten wird. red