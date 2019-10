Ist der TSV zu clever für die Liga?

Die Vorrunde in der Kreisliga Coburg wird am Sonntag abgeschlossen. Zeit für eine Zwischenbilanz. Doch zuvor steht noch der letzte Vorrunden-Spieltag auf dem Programm.

Am Samstag empfängt Heldritt zum Spitzenspiel den TSV Bad Staffelstein. Die Gäste könnten mit einem Sieg zur Heimmannschaft und damit zum oberen Tabellendrittel aufschließen. Aber die Hausherren zeigten in TSG Niederfüllbach eine gute Leistung und eine gute Moral, so dass man sich auf ein interessantes Duell freuen darf.

Die weiteren Begegnungen am Samstag lauten TV Ebern gegen die favorisierten Einberger und der TSV Grub will seine Heimbilanz gegen den FC Coburg II aufbessern.

Am Sonntag empfängt die Bezirksliga-Reserve des TSV Mönchröden die Abwehrspezialisten von Türkgücü Neustadt. Spitzenreiter TSV Meeder ist klarer Favorit gegen den TSV Pfarrweisach und die formstarken "Adler" wollen natürlich ihre Siegesserie gegen Bosporus ausbauen.

Dagegen wird mindestens eine Niederlagenserie im Duell zwischen Großgarnstadt und Unterpreppach enden. Eine schwere Aufgabe hat Schlusslicht Krecktal vor der Brust, denn mit Niederfüllbach kommt der Tabellenzweite zum Fusionsverein.

Abwehr

Für viele überraschend, aber dem eigenen Ziel entsprechend, stellt der SV Türkgücü Neustadt mit nur 14 Gegentoren die beste Hintermannschaft der Liga. Disziplin im taktischen Bereich konnte das Trainerduo Civelek/Güdek anscheinend voll umsetzen. Ebenso kurios ist, dass der TSV Pfarrweisach (41 Gegentore) die "Schießbude" in der höchsten Liga des Spielkreises ist.

Angriff

Die TSG Niederfüllbach stellt mit 42 Treffern den stärksten Sturm der Liga, während es Schlusslicht Krecktal bisher nur auf 13 eigene "Kisten" bringt. Der Weggang von Spielmacher Maximilian Tranziska (zum SC Sylvia Ebersdorf) schmerzt extrem.

In Sachen Effektivität sind Ebern mit 17 Toren und 17 Punkten sowie Türkgücü Neustadt - bei 20 Toren sogar 24 Zählern - das Maß aller Dinge.

Zuschauer

Die meisten Fußballfans lockt Niederfüllbach (über 200) an und ist damit knapp vor Staffelstein. Die Zuschauer achten offensichtlich schon auf Attraktivität und Offensivgeist, denn zum SV Türkgücü Neustadt in die Sonneberger Straße (ehemals das Gelände des ruhmreichen VfL 07 Neustadt) kommen die wenigsten Anhänger.

Fairplay

Tabellenprimus TSV Meeder ist mit nur 18 Gelben Karten mit weitem Abstand das fairste Team der Liga. Am Tabellenende in dieser Kategorie weilt Türkgücü mit bereits 53 Gelben Karten und sechs Platzverweisen. In dieser Statistik ist es anscheinend mit der Saisonvorgabe des Trainerduos noch nicht optimal gelaufen, schließlich wollte Türkgücü ab dieser Serie disziplinierter auftreten.

Torschützen

Erneut treffsicherster Spieler ist Simon Fischer (TSV Staffelstein), der bereits 17 Mal einnetzte und damit knapp vor dem Einberger Kevin Skiba (15) rangiert. Bei der Landesliga-Reserve des FC Coburg konnten sich bereits 14 verschiedene Torschützen eintragen und noch ein interessanter Wert: Sebastian Knoch (Garnstadt) und Miguel Malay (Bosporus) erzielten jeweils fünf Mal das wichtige und viel zitierte 1:0.

Heimbilanz

Noch ohne Pleite im Kastanienstadion ist der TSV Meeder und legt damit den Grundstein für die souveräne Tabellenführung. Anders sieht es beim TSV Grub aus, denn mit nur zwei Siegen offenbaren sie vor allem zu Hause große Schwächen.

Auswärtsbilanz

In der Fremde top ist der VfB Einberg mit zwei Punkten im Schnitt bei nur einer Niederlage. Sehr ungern spielen Krecktal und Unterpreppach anscheinend auswärts, denn lediglich zwei Unentschieden konnten diese beiden Teams bislang mit nach Hause holen.

Formparameter

Die Aufholjagd der Adler läuft auf Hochtouren. Nach vier Siegen zuletzt hat man Kontakt zu Platz 2 fest im Visier. Abgerutscht aus der Spitzengruppe ist dagegen Großgarnstadt mit vier Pleiten in Folge und Unterpreppach wurde auf den vorletzten Platz durchgereicht, da sie sogar fünf Mal in Serie als Verlierer den Rasen verließ. nh