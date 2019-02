Ist der "Pulse" naiv?

"Sich nur hinstellen, die Europa-Hymne singen, ein paar Thesen verlesen, nochmal die Hymne und das war's - glaubst du, das bringt wirklich was für die EU?" Mit dieser Frage ist Emmerich Huber, der Initiator der Pro-Europa-Aktion "Pulse of Europe" in Forchheim, bei einer Veranstaltung zur Europawahl in München konfrontiert worden. Huber hat eine klare Antwort: "Ja."

Die nächste Kundgebung ist am Sonntag, 3. Februar, um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Forchheim. Das Motto lautet "Der ‚Pulse of Europe‘ - naiv?".

Huber weist allerdings darauf hin, dass der "Pulse" nicht als programmatisches Instrument angelegt sei. Es gehe darum, zu zeigen, dass viele Bürger für die EU und für ein freiheitliches, solidarisches, demokratisches Europa über die EU hinaus bereit sind, auf die Straße zu gehen. Das, so Huber, sei ein starkes Zeichen an Politiker und zeige bereits enorme Wirkung. Stimmungsmache gegen die EU sei in Deutschland kaum mehr zu hören.

Es zeigt Wirkung

Die Wirkung und Wahrnehmung des "Pulse" zeige sich zum Beispiel auch sehr schön daran, dass die Initiative 2018 mit dem hoch dotierten Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet wurde. Initiator Huber ruft alle Forchheimer auf, ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und die gemeinsamen Werte zu setzen. Das Versammeln im Zeichen Europas an sich ist das Programm. Wer hat, möge Europafahnen mitbringen und aller Länder der EU. red