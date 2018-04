Ist der Kampfgeist des SV Römershag zu spät erwacht?

Für den SV Römershag (15./10) kommt der zweite Saisonsieg in der Kreisklasse Rhön 1 möglicherweise zu spät. Am Mittwochabend bezwangen die Jungs von Spielertrainer James Galloway die ebenfalls abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda mit 3:2. So kann der SV mit breiterer Brust den kurzen Weg zum Derby beim FC Bad Brückenau (6./32) antreten. Die Remis-Könige der Liga erkämpften sich jüngst bei Spitzenreiter Oerlenbach/Ebenhausen ein 1:1 und haben damit in der Hälfte aller Spiele die Punkte geteilt.

Mit einer kämpferisch einwandfreien Leistung knöpfte der SV Garitz (11./21) Aufstiegsaspirant Westheim alle drei Punkte ab (1:0) und schnappte damit wieder nach Luft im Kampf um einen Nichtabstiegsplatz. Gleiches Ziel hat die Elf von Spielertrainer Björn Schlereth auch gegen den BSC Lauter (8./32), der zuletzt gegen Morlesau/Windheim (1:2) auf eigenem Platz überraschend leer ausging. Eine Steigerung gegenüber dem Hinspiel ist da allerdings zwingend erforderlich, denn da wurde man von der Keidel-Elf hergespielt und unterlag sang- und klanglos mit 1:6.

Bereits unter der Woche am Ball war der kommende Gegner des FC Westheim (3./36), die SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda (13./19). Die Gäste konnten ihren Sieg über Obererthal am Mittwochabend nicht versilbern. Das 2:3 in Römershag bedeutete einen herben Rückschlag für die Klassenerhalts-Ambitionen der Spielgemeinschaft. Im Hinspiel konnte der Favorit aus Westheim sein Spiel klar durchbringen und siegte deutlich mit 5:1.

Der TSV Wollbach (4./36) will sich in der Spitzengruppe weiter festbeißen. Hilfreich ist da freilich ein Dreier gegen den abstiegsbedrohten SV Morlesau/Windheim (12./20), der vehement darum kämpft, die Klasse zu halten. Das bekam die Jahns-Truppe in der Vorrunde zu spüren, als man mit 0:1 den Kürzeren zog.



Kampf gegen den Abstieg

Abstiegskampf heißt es im Duell zwischen dem TSV Oberthulba (10./22) und der DJK Schondra (14./16). Mit einem Sieg könnte sich die Elf des Trainer-Duo Günther Pfülb und Stefan Eyrich-Halbig von den Abstiegsrängen entfernen, muss da allerdings mehr zeigen als bei der 0:4-Pleite in Reiterswiesen. Für Schondra heißt es weiter ranklotzen und auswärts endlich mal dreifach punkten, sonst wird es schwer, den direkten Klassenerhalt zu realisieren.

Der TSV Steinach (2./41) will weiter Druck aufbauen auf Spitzenreiter Oerlenbach/Ebenhausen und da soll auch die SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen (7./32), die in der Fremde erst zweimal als Sieger den Platz verließ, nicht zum Stolperstein werden. Dennoch steckt so viel individuelle Qualität im Reiterswiesener Kader, um auch dem Tabellenzweiten gefährlich zu werden.

Sowohl der SV Obererthal (9./29) als auch der VfR Sulzthal (5./32) haben schwere Aufgaben vom Freitag in den Beinen. Gastgeber Obererthal fühlt sich auswärts wohler als zu Hause, tut sich allerdings auch mit spielstarken Teams leichter als mit Mannschaften, die hinten dicht machen. Entsprechend trat man auch im Hinspiel auf Sulzthaler Höhen auf und verdiente sich beim torlosen Remis einen Zähler.



Endkämpfe um den Klassenerhalt

In der Kreisklasse Rhön 2 kann der FC Poppenlauer (13./19) das Tor zum Klassenerhalt weit öffnen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Düring empfängt Schlusslicht SG Niederlauer/Strahlungen II (15./13), das nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Unter der Woche musste die Spielgemeinschaft mit einer 0:7-Packung aus Aubstadt die Heimreise antreten. Ganz anders die Düring-Elf, die aus den letzten drei Spielen neun Zähler holte und sich damit für die finalen Spiele in Position brachte.

Auf dem Zahnfleisch kommt der FC Rottershausen (3./40) daher, der die SG Salz/Mühlbach (5./36) empfängt. Unter der Woche musste die stark ersatzgeschwächte Kanz-Elf gegen Waldberg in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich hinnehmen. Die Salzer Birki-Elf spielte am Freitagabend bereits in Unterweißenbrunn und schlug zuvor Waldberg klar mit 4:1. Wollen die Gäste noch eine theoretische Chance auf die vorderen Plätze haben, muss man bei den "Spirken" gewinnen.