Isolde Löb künftig in Pfarreiengemeinschaft

Gemeindereferentin Isolde Löb (48), zuletzt in der Stadtpfarrei Schweinfurt eingesetzt, ist seit 1. März 2020 mit Schwerpunkt in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Jakobus der Ältere im Oberen Werntal, Poppenhausen" eingesetzt. Löb ist in Hain (Landkreis Schweinfurt) aufgewachsen. Nach der Ausbildung zur Hauswirtschafterin im städtischen Bereich arbeitete sie 13 Jahre in ihrem Beruf.

Zeitgleich engagierte sie sich in der Jugendverbandsarbeit der Katholischen Landjugendbewegung. Löb studierte Religionspädagogik an der Fachakademie für Gemeindereferenten in Freiburg im Breisgau. Das integrierte berufspraktische Jahr absolvierte sie in der Pfarrei "Zur Heiligen Familie" in Würzburg und in der Grund- und Hauptschule Margetshöchheim.

2006 wurde sie Gemeindeassistentin in der geplanten Pfarreiengemeinschaft Pfarrweisach-Maroldsweisach. Drei Jahre später wechselte sie in die Pfarreiengemeinschaft "Sankt Anton - Maria Hilf, Schweinfurt", die seit 2017 zur Stadtpfarrei Schweinfurt gehört. pow