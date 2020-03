Isek-Vorgaben wurden ignoriert

Zur Ausweisung des Baugebiets "Schirnaider Straße in Eggolsheim: In einem sehr aufwendigen Prozess wurde für Eggolsheim ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) erarbeitet. Dabei habe ich als Bürgervertreter aktiv mitgewirkt und am Ende mit meiner Unterschrift die Freigabe des Isek überhaupt erst ermöglicht.

Wenn nun aber die Gemeinde vorbei an den Vorgaben agiert, ist das offenbar problemlos möglich. Dieses mehrere 100 000 Euro teure Isek ist jetzt scheinbar für Bürgermeister und Gemeinderat nicht mehr bindend. Dieses Vorgehen ärgert mich.

Das jetzt geplante Baugebiet "Schirnaidler Straße" wurde eigentlich als "Nachverdichtungsgebiet für übergeordnete kommunale Ziele oder Gemeindebedarfseinrichtungen" festgelegt. Darunter fallen z.B. Schulen, Kitas, Sporthallen oder Pflegeheime. Weshalb sich die Gemeinde nun über diese Vorgaben hinwegsetzt und parallel zu den drei Sozialwohnungsbauten in diesem privilegierten Bereich auch ein allgemeines Wohngebiet ausweist, ist vollkommen widersprüchlich.

Zusätzlich zum sozialen Wohnungsbau sollen hier nämlich noch 18 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhaushälften, somit also 20 private Häuser gebaut werden, die jeder Bürger bauen oder kaufen kann. Es ist fraglich, ob die drei Sozialwohnungsbauten überhaupt langfristig für die soziale Wohnnutzung in Eggolsheim zur Verfügung stehen.

Fakt ist nämlich, dass die drei Gebäude von einem privaten, gewinnorientierten Bauträger verwirklicht werden. Mit dem Grundstücksverkauf durch die Gemeinde wird der Bauträger auch alleiniger Eigentümer. Die Gemeinde hat somit keinerlei Einfluss mehr, wenn der Bauträger mittelfristig die soziale Wohnnutzung zugunsten höherer Gewinne aufgibt.

Ich frage mich, warum ich und viele andere überhaupt so viel Engagement in die Erarbeitung des Isek gesteckt haben, wenn man sich nun einfach darüber hinwegsetzt. Die Aushebelung dieser Vorgaben zeigt wieder einmal deutlich die Wertschätzung in der Gemeindeführung auf.

Wünschenswert wäre es gewesen, wenn sich unsere Gemeindevertreter besser informiert hätten und dieses Baugebiet nicht einfach durchgewunken hätten. Das Bürgerbegehren mit über 1000 Unterschriften gegen Teile dieses Baugebietes ist auch ein Zeichen dafür, dass viele Bürger die aktuelle Gemeindepolitik nicht mehr akzeptieren.

Werner Fechner

Eggolsheim