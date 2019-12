Isek für Kirchehrenbach?

Die Bücherei in Kirchehrenbach will Geld von der Gemeinde. Damit befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Montag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes. Ferner geht es um die Bildung einer Sonderrücklage für die Absicherung möglicher Elementarschäden an gemeindlichen Liegenschaften und Gebäuden. Auch über die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wird diskutiert. red