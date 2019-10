Isabel Bogdan liest aus ihrem neuen Roman

Isabel Bogdan liest am Mittwoch, 9. Oktober, aus ihrem neuen Roman "Laufen". Beginn ist um 20 Uhr in der Buchhandlung "Osiander", Grüner Markt 16. Isabel Bogdan, deren Roman "Der Pfau" ein großer Bestseller wurde, beschreibt in ihrem neuen Buch den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt. Die Ich-Erzählerin, durch einen erschütternden Verlust völlig aus der Bahn geworfen, beginnt mit dem Laufen. Konsequent im inneren Monolog geschrieben, zeigt dieser Roman, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden. red