Irrungen und Wirrungen im Sanatorium

Gefühlsmäßig gibt es einige Verwirrungen in dem Lustspiel, das die Theatergruppe der Spielvereinigung Mühlhausen in diesem Jahr auf die Bühne bringt. "Eiermeiers Kurschatten" ist der Titel des Dreiakters, und der geht auf das "Geschäft" der Titelfigur zurück.

Bekanntermaßen soll Flirten ja zum Erfolg einer Kur beitragen. Peinlich nur, wenn der verheiratete Ignaz von Kuni, einer Schulfreundin seiner Frau, auf solchen Abwegen ertappt wird. Die von ihm umworbene Witwe Lilo hat allerdings ein Auge auf Alfons, einen schüchternen Hobbybastler geworfen. Alfons weicht ihr aber aus, denn er hat Gefallen an Kuni gefunden. Zu allem taucht auch noch Klothilde auf, die ihren Mann Ignaz überraschend auf der Kur besucht. Für weiteren Wirbel sorgt Adele, die Mutter von Alfons. In all dem Chaos zeigt sich Andy, der clevere Praktikant des Sanatoriums, als rettender Engel.

Es wird heiter, da können die Zuschauer sicher sein. Unter der Regie von Thomas Herzog spielen Manuela Pickel, Sabine Müller, Erna Herzog, Reinhard Pickel, Manuela Seubert, Richard Sapper und Luca Beutel.

Der Vorverkauf hat begonnen

Die Aufführungen im Sportheim der Spielvereinigung finden am Samstag, 23. März, Sonntag, 24. März, Samstag 30. März, Sonntag, 31. März, Freitag, 5. April, Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, statt. Die Vorstellungen am Freitag und an den Samstagen beginnen jeweils um 19 Uhr, an den Sonntagen bereits um 18 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Textil Zürl, Mühlhausen Hauptstraße 13, Telefon 09548/232, zu diesen Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr.