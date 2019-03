Irritationen wegen Überschneidungen bei der Saalnutzung

Für ein negatives "G'schmäckle" sorgte bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Pfarrweisach am Sonntagabend die Kritik von Vorsitzendem Stefan Hartenfels an Bürgermeister Ralf Nowak. Es ging um den Termin für die Kreisversammlung der Feuerwehrdienstaufsicht, die am Samstagabend im Pfarrsaal Pfarrweisach stattgefunden hatte.

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem katholischen Pfarramt Pfarrweisach darf die Gemeinde Pfarrweisach den Pfarrsaal einmal im Jahr kostenlos benutzen. Von der kostenlosen Benutzung bei der Dienstversammlung wäre man ausgegangen, sagte Hartenfels. Jedoch habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Gemeinde heuer schon für eine Veranstaltung den Saal gemietet hatte - nämlich für den Kindergarten am Faschingssamstag. Die Feuerwehr Pfarrweisach hätte die Saalnutzung schon im Sommer vergangenen Jahres angemeldet, informierte Kommandant Sebastian Bock. "Also muss irgendjemand seine Arbeit nicht richtig gemacht haben", mutmaßte Hartenfels. "Was mich dabei geärgert hat: dass man das ,hintenrum‘ erfahren hat."

Bürgermeister zahlt Nebenkosten

Es geht hier um Kosten von 150 Euro für die Saalmiete plus der Nebenkosten für Heizung und Strom. Laut Bürgermeister Nowak habe man eine Übereinkunft getroffen: Die Kosten für die Saalmiete teilen sich je zur Hälfte die Kirche und die Gemeinde. Die Nebenkosten übernimmt der Bürgermeister aus seiner Privatschatulle.

Kreisbrandinspektor Thomas Habermann sagte dazu, das Ehrenamt in der Feuerwehr sei "etwas anderes als in einem Verein". Die Feuerwehrleute hätten eine wesentlich größere Verantwortung, weil es oft um Menschenleben gehe. Aber für die Feuerwehrleute sei die Arbeit ehrenamtlich - für die Gemeinden sei sie eine Pflichtaufgabe. alc