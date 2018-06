Irrfahrt unter Alkohol

red



Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend ein stark beschädigtes Fahrzeug: Der Fahrer eines blauen Mazda war mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs und bog schließlich in Schlüsselfeld in ein Privatgrundstück ein. Dort stieß er beim Einparken noch gegen ein abgestelltes Auto. Der Fahrer stieg anschließend mit auffälligen Ausfallerscheinungen aus. Die bereits verständigte Polizeistreife konnte den 35-Jährigen kurz danach in seiner Wohnung antreffen. Bei der Befragung räumte der Mann schließlich ein, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert von 1,40 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann zur Blutentnahme. Ferner stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Neben den festgestellten frischen Unfallspuren entdeckten die Beamten im Fahrzeug eine Schildstange. Bei der anschließenden Absuche der Fahrtstrecke in Richtung Aschbach wurde die Unfallstelle bei Wasserberndorf gefunden. Dort war der 35-Jährige offensichtlich gegen ein Umleitungsschild mit Lichtanlage gefahren. Herumliegende Fahrzeugteile konnten dem beschädigten Mazda zugeordnet werden. Der 35-Jährige wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.