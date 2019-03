Irrfahrt endet hinter der Hecke

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagvormittag auf der Staatsstraße 2190 in Höhe Lichteneiche. Der 47-Jährige geriet mit seinem VW Caddy nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Hecke, bevor sein Wagen zum Stehen kam. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 9500 Euro, an der Hecke Schaden in Höhe von 500 Euro.