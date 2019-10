Irmgard Clausen und ihre Leidenschaft

Mit der Veranstaltungsreihe "Kultur Gestalten im Gespräch" möchte die Volkshochschule dem Publikum ermöglichen, prägende Persönlichkeiten kennenzulernen und einen Einblick in deren Schaffen zu bekommen. Irmgard Clausen hat sich hervorgetan und das Kulturleben der Stadt gestaltet. Woher ihre Leidenschaft für Bücher kommt, welche Begegnungen mit Autoren und Lesern sie geprägt haben, das sollen Teilnehmer im Gespräch mit ihr erfahren. Dieses findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr in ihrer Agentur für Lesevergnügen in der Eupenstraße 38 statt. Um Anmeldung unter der Nummer 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red