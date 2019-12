Irland kennenlernen

Der Kreisjugendring Coburg bietet eine Studienreise für 18- bis 26-Jährige an. Diese findet vom 14. bis 18. April 2020 statt. Ein Shuttle bringt die Teilnehmer zum Frankfurter Flughafen (Abflug um 7.20 Uhr). Von dort aus fliegen sie nach Dublin und machen sich mit gemieteten Kleinbussen auf den Weg in den Südwesten der Grünen Insel nach Kenmare.

Sightseeing und Ausflüge

Von dort aus stehen Sightseeing und Ausflüge auf dem Programm, zum Beispiel zum Ring of Kerry und dem Killarney-Nationalpark. Am 17. April fahren sie zurück nach Dublin, um auch die Hauptstadt Irlands erkunden zu können. Die letzte Nacht verbringen sie dort in einem Hostel. Nach ausgiebigem Sightseeing und Shopping in Dublin fliegen sie am 18. April abends zurück. Ein Shuttle bringt sie wieder zurück nach Coburg (Rückflug nach Frankfurt am 18. April um 17.55 Uhr, Ankunft um 21 Uhr in Frankfurt).

Die Kosten betragen einer Mitteilung zufolge 399 Euro inklusive Flughafentransfer, Hin- und Rückflug, Übernachtung und Frühstück, Transport in Irland, Eintritten für Gruppenunternehmungen und Betreuung durch irlanderfahrene Jugendleiter des KJR Coburg.

Anmeldeschluss ist Samstag, 15. Februar. Anmeldung und weitere Informationen über den Kreisjugendring Coburg, Hohe Wart 31, 96472 Rödental, E-Mail info@kjr-coburg.de, Telefon 09563/1420. red