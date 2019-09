Irischer Abend mit "Two Corbies"

Am Samstag, 28. September, findet der erste irische Abend der Saison in der "Kuckucksklause" statt.Die Irish-Folk-Band "Two Corbies" wurde verpflichtet. Dahinter verbergen sich der Leadsänger und die Leadsängerin von "Whistling to the Bird", eine der erfolgreichsten Bands, welche die Besucher der "Klaus'n" immer wieder zum Träumen bringt. Hauptsächlich wird hierbei auf traditionelles Liedgut und Songwriter-Material aus Irland und Schottland zurückgegriffen. Das Musikerehepaar aus der Rhön spielt hierbei sowohl ruhige Balladen und atmosphärische Instrumentalstücke als auch schnelle Tänze und Gassenhauer, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. "Two Corbies" sind Daniel Schlössinger (Gitarre, Gesang) und Susanne Schlössinger (Low- und Tin-Whistle, Gesang). Reservierungen unter Telefon 09191/9235. red