Irischer Abend beim Dorffest

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr startet das Eltingshäuser Dorffest am Samstag, 8. September, erneut mit einem irischen Abend. Als Live-Musiker konnten die Organisatoren wieder Alex Nikols aus Berlin gewinnen.

Alex spielt Irish Folk, Country, Rock 'n' Roll und Rock. Mit seinem breiten Repertoire begeisterte er im vergangenen Jahr Jung und Alt. In der Region ist er auch bekannt mit Auftritten im Irish Pub Schweinfurt sowie im Sportheim des TSV Pfändhausen. Der irische Abend beginnt um 18.30 Uhr. Es gibt deutsche und irische Spezialitäten aus Küche und Keller. Live-Musik gibt es von circa 20 bis 0.30 Uhr, Cocktails ab 21 Uhr.

Auch die Landbrennerei Kleinhenz aus Wartmannsroth wird mit ihrem stilvollen Ausschankwagen wieder den Dorfplatz schmücken. Der Eintritt ist frei - der Schuh geht rum.

Einweihungen und Ehrungen

Am Sonntag beginnt das Dorffest um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Einweihung der neuen Eltingshäuser Feuerwehrpumpe. Daran wiederum schließt sich in der Kulturscheune der Großgemeinde-Feuerwehrtag an mit Ehrungen verdienter Feuerwehrmitglieder. Zum Mittagessen ab 11.30 Uhr gibt es fränkische Leckereien vom Grill, ab 13.30 Uhr öffnet die Kaffeebar mit selbst gebackenem Kuchen.

Für den Nachmittag hat die Feuerwehr ein Kinderprogramm angekündigt, bevor das Fest ab ca. 16.30 Uhr mit dem traditionellen Eltingshäuser Zwiebelplootz ausklingt.

Als Veranstalter fungieren dieses Jahr der FC Eltingshausen und die Freiwillige Feuerwehr Eltingshausen. "Das Eltingshäuser Dorffest hat für uns eine große Tradition, die wir noch lange am Leben halten wollen", betonen beide Vereine. Insofern freuen sich die Verantwortlichen auf viele Gäste und hoffen auf zahlreiche Unterstützung ihrer Mitglieder, um die zwei Tage erfolgreich stemmen zu können.