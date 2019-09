Irische Volksweisen und Klassik mit Victoria Kunze (Sopran und Harfe) gibt es am Sonntag, 15. September, ab 18 Uhr in der Schlosskirche, Egilofstraße, in Egloffstein zu hören. Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder über die Tourist-Info unter Telefon 09197/202. red