Irische Musik im Stadtschloss

"Crosswind" nennt sich ein junges Erfolgsquartett aus dem Westen Deutschlands, das sich innerhalb kurzer Zeit zu einer der am meisten gefeierten Newcomer-Bands der deutschen Irish-Folk- Szene entwickelt hat.

Am Samstag, 23. März, um 20 Uhr geben die vier jungen Berufsmusiker ein Gastkonzert im Lichtenfelser Stadtschloss. Zeitweise begleitet werden sie dabei von Markus Pede, einem begnadeten Bodhrànspieler aus der Korbstadt.

Seit der Veröffentlichung ihres Debutalbums "Swift As A Swallow" standen die vier Musiker vor einer begeisterten Fangemeinde weit über hundert Mal auf der Bühne. Das Vierergespann, bestehend aus Mario Kuzyna, Sebastian Landwehr, Béatrice Wissing und Stefan Decker, brilliert mit ausgefeilten Arrangements und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz.

Dabei kommen die für den Irish Folk typischen Instrumente wie Fiddle, Irish Flute, Tin Whistle, Concertina, Knopfakkordeon und Gitarre zum Einsatz. Die Musik von "Crosswind" ist druckvoll, dynamisch und mitreißend und fängt die Seele der grünen Insel ein. Mal möchte man sich in die vielschichtig gewobenen Klangdichtungen fallen lassen, mal reißt der Groove einen förmlich auf die Füße. Und so steht "Crosswind" regelmäßig auch mit international bekannten Größen wie Julie Fowlis, De Dannan oder den "Old Blind Dogs" auf der Bühne.

Für das Konzert im Stadtschloss hat die Band ihr neues Album "Unwinding Road" mit im Gepäck. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Tourist-Information Lichtenfels (Telefon 09571/795101). red